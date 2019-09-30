Неизвестные обокрали очередного тренера тульского "Арсенала"

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Четверо неизвестных ограбили дом тренера тульского футбольного клуба "Арсенал" Игоря Семшова в Московской области, сообщили тульские СМИ.

В доме в момент ограбления находилась супруга бывшего футболиста и тренера тульской команды (сам тренер вместе с командой отправился в Краснодар на матч премьер-лиги против одноименной команды). Злоумышленники отжали пластиковое окно и пробрались в жилище. Предположительно, грабителей было четверо. Лица налетчики скрывали, поэтому женщина не запомнила особых примет. Вооружены преступники были пистолетом, железными прутами и монтировками.

Сама Лариса Семшова не пострадала. При этом грабители применили к ней силу. Также в доме в момент преступления находились дети.

Злоумышленники забрали драгоценности, украшения, часы и аксессуары с бриллиантами. Ущерб, предварительно, превысил 20 млн рублей.

"Интерфакс" на данный момент не располагает официальным комментарием правоохранительных органов по этому поводу.

Ранее сообщалось, что неизвестные в Туле в июле этого года обокрали машину главного тренера "Арсенала" Игоря Черевченко. В момент совершения преступления наставник тульского клуба встречался с болельщиками. В связи с этим было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.158 УК РФ (кража). Преступник до сих пор не найден.