Поиск

Неизвестные обокрали очередного тренера тульского "Арсенала"

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Четверо неизвестных ограбили дом тренера тульского футбольного клуба "Арсенал" Игоря Семшова в Московской области, сообщили тульские СМИ.

В доме в момент ограбления находилась супруга бывшего футболиста и тренера тульской команды (сам тренер вместе с командой отправился в Краснодар на матч премьер-лиги против одноименной команды). Злоумышленники отжали пластиковое окно и пробрались в жилище. Предположительно, грабителей было четверо. Лица налетчики скрывали, поэтому женщина не запомнила особых примет. Вооружены преступники были пистолетом, железными прутами и монтировками.

Сама Лариса Семшова не пострадала. При этом грабители применили к ней силу. Также в доме в момент преступления находились дети.

Злоумышленники забрали драгоценности, украшения, часы и аксессуары с бриллиантами. Ущерб, предварительно, превысил 20 млн рублей.

"Интерфакс" на данный момент не располагает официальным комментарием правоохранительных органов по этому поводу.

Ранее сообщалось, что неизвестные в Туле в июле этого года обокрали машину главного тренера "Арсенала" Игоря Черевченко. В момент совершения преступления наставник тульского клуба встречался с болельщиками. В связи с этим было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.158 УК РФ (кража). Преступник до сих пор не найден.

футбол

Новости по теме

Новости

Назван состав сборной России по футболу на матчи с Шотландией и Кипром

Россиянка Сидорова выиграла золото ЧМ в прыжках с шестом

Россиянка Сидорова выиграла золото ЧМ в прыжках с шестом

Кононов покинул пост главного тренера "Спартака"

Кононов покинул пост главного тренера "Спартака"

Хэмилтон вновь выиграл Гран-при России "Формулы-1"

Хэмилтон вновь выиграл Гран-при России "Формулы-1"
Российская премьер-лига-2019/20

ЦСКА разгромил "Урал" и одержал пятую победу подряд

ЦСКА разгромил "Урал" и одержал пятую победу подряд

Сборная России стала третьей на женском Кубке мира по волейболу

"Локомотив" выиграл у "Зенита" в матче РПЛ

"Локомотив" выиграл у "Зенита" в матче РПЛ
Скандал с футболистами Кокориным и Мамаевым

Мамаев подписал контракт с "Ростовом"

Мамаев подписал контракт с "Ростовом"
Скандал с футболистами Кокориным и Мамаевым

Источник сообщил о приезде Мамаева на переговоры с "Ростовом"

"Валенсия" победила "Атлетик" благодаря голу Черышева

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');