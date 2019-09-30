Женской сборной России по боксу поставили задачу выиграть общий зачет ЧМ

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Цель для сборной России на чемпионате мира по боксу среди женщин – первое место в медальном зачете, заявляет генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.

"Конкретно о количестве медалей сейчас говорить не стоит, но цель перед тренерским штабом уже озвучена — первое общекомандное место. Надо стараться добиться такого результата. Плюс есть пример мужской команды, и их выступление на чемпионате мира в Екатеринбурге должно мотивировать нашу женскую сборную", - приводит слова Кремлева пресс-служба организации.

"В нашей сборной собраны хорошие спортсменки. Хочу пожелать девочкам удачи! Мы в них уверены! Но не будем забывать и о том, что у нашей команды будет хорошая конкуренция - другие сборные привезут в Улан-Удэ сильнейшие составы", - подчеркнул генсек федерации.

Чемпионат пройдет в Улан-Удэ с 3 по 13 октября.

Как сообщалось, борьбу за медали поведут 809 спортсменок из 75 стран.

Ранее СМИ сообщали, что Украина не будет делегировать своих спортсменок. Однако генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев заявил "Интерфаксу", что представительницы Украины все же приедут в Улан-Удэ, но за счет не министерства спорта страны, а украинской федерации бокса.