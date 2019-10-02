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Власов назначен исполнительным директором ФК "Спартак"

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - К работе в должности исполнительного директора ФК "Спартак-Москва" приступил Максим Власов, сообщает пресс-служба столичного клуба в среду.

"36-летний специалист обладает богатым опытом в управлении финансами, стратегическом и операционном менеджменте, поддержке роста бизнеса", - говорится в сообщении.

"Максим Анатольевич работал на руководящих постах в ряде ведущих международных компаний: The Walt Disney Company, PricewaterhouseCoopers, а также Universal Music, где на протяжении последних трех лет был исполнительным директором по России и странам СНГ", - отмечается в сообщении.

В настоящее время "Спартак" занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ). После поражения в матче 11-го тура РПЛ от "Оренбурга" в отставку ушел главный тренер Олег Кононов.

футбол ФК Спартак

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