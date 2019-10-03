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"Зенит" победил "Бенфику" в Лиге чемпионов УЕФА

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Футболисты петербургского "Зенита" на своем стадионе нанесли поражение португальской "Бенфике" в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Результат противостояния поединка в группе G, прошедшего в Петербурге в среду, - 3:1. На 22-й минуте нападающий хозяев Артем Дзюба открыл счет. На 70-й в результате автогола петербуржцы удвоили преимущество - "отличился" защитник "Бенфики" и сборной Португалии Рубен Диаш. На 78-й минуте мяч забил форвард "Зенита" Сердар Азмун. За гостей гол провел испанский нападающий Рауль де Томас (85).

В турнирной таблице "Зенит" и "Лион" имеют по четыре очка. "РБ Лейпциг" набрал три балла. "Бенфика" занимает последнее место с нулем в активе.

футбол Лига чемпионов УЕФА

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