Поиск

"Рособоронэкспорт" направит 50 млн руб. на спонсорский контракт с ФХР

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Российский экспортер вооружения "Рособоронэкспорт" направит 50 млн рублей на спонсорский договор с Федерацией хоккея России, следует из документа на сайте госзакупок.

"Заключить договор на закупку услуг спонсорской рекламы с единственным поставщиком с ценой договора 50 млн рублей", - говорится в документе.

Срок действия договора - по 31 мая 2020 года. Предмет договора - закупка услуг спонсорской рекламы.

Согласно договору, "Рособоронэкспорт" получает возможность использовать логотип и символику Национальной сборной /Федерации хоккея России (логотип ФХР) во всех коммуникационных каналах. Кроме того, компания получает статус "Официальный партнер Федерации хоккея России" и "Официальный партнер национальной мужской сборной России по хоккею".

Договор, в частности, предполагает размещение логотипов АО "Рособоронэкспорт" на баннерах для пресс-конференций, на рекламно-информационных материалах, на матчах с участием Национальной сборной.

"Рособоронэкспорт" - единственная в России государственная организация по экспорту всего спектра продукции, услуг и технологий военного и двойного назначения. Входит в госкорпорацию "Ростех". "Рособоронэкспорт" находится под западными санкциями.

хоккей Рособоронэкспорт

Новости по теме

Новости

Емельяненко-младший и Кокляев подрались в ресторане за два месяца до боя

Емельяненко-младший и Кокляев подрались в ресторане за два месяца до боя

Шарапова снялась с турнира в Линце из-за травмы

"Зенит" победил "Бенфику" в Лиге чемпионов УЕФА

Россиянин Шубенков завоевал серебро ЧМ в беге на 110 м с барьерами

Футболисты "Локомотива" уступили "Атлетико" в матче Лиги чемпионов

Футболисты "Локомотива" уступили "Атлетико" в матче Лиги чемпионов

ЦСКА забросил девять шайб "Спартаку" в матче КХЛ

ЦСКА забросил девять шайб "Спартаку" в матче КХЛ
Допинг в российском спорте

Гендиректор РУСАДА назвал реальной угрозу отстранения РФ от ближайших Олимпиад

Скандал с футболистами Кокориным и Мамаевым

Суд отказал в УДО приятелю Кокорина и Мамаева

Российская премьер-лига-2019/20

Игорь Шалимов возглавил "Ахмат"

Российская премьер-лига-2019/20

Рахимов ушел в отставку с поста главного тренера "Ахмата"

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');