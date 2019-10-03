"Рособоронэкспорт" направит 50 млн руб. на спонсорский контракт с ФХР

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Российский экспортер вооружения "Рособоронэкспорт" направит 50 млн рублей на спонсорский договор с Федерацией хоккея России, следует из документа на сайте госзакупок.

"Заключить договор на закупку услуг спонсорской рекламы с единственным поставщиком с ценой договора 50 млн рублей", - говорится в документе.

Срок действия договора - по 31 мая 2020 года. Предмет договора - закупка услуг спонсорской рекламы.

Согласно договору, "Рособоронэкспорт" получает возможность использовать логотип и символику Национальной сборной /Федерации хоккея России (логотип ФХР) во всех коммуникационных каналах. Кроме того, компания получает статус "Официальный партнер Федерации хоккея России" и "Официальный партнер национальной мужской сборной России по хоккею".

Договор, в частности, предполагает размещение логотипов АО "Рособоронэкспорт" на баннерах для пресс-конференций, на рекламно-информационных материалах, на матчах с участием Национальной сборной.

"Рособоронэкспорт" - единственная в России государственная организация по экспорту всего спектра продукции, услуг и технологий военного и двойного назначения. Входит в госкорпорацию "Ростех". "Рособоронэкспорт" находится под западными санкциями.