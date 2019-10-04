Назван лучший игрок недели в Лиге чемпионов
Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Полузащитник немецкого футбольного клуба "Бавария" Серж Гнабри получил статус лучшего игрока второго тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА, сообщается на сайте турнира.
В выездном матче против английского "Тоттенхэма" Гнабри забил четыре гола, а "Бавария" одержала победу со счетом 7:2.
Претендентами на звание игрока недели были также нападающий испанской "Барселоны" Луис Суарес, защитник немецкой "Боруссии" (Дортмунд) Ашраф Хакими и нападающий бельгийского "Брюгге" Деннис Бонавентуре.