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Назван лучший игрок недели в Лиге чемпионов

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Полузащитник немецкого футбольного клуба "Бавария" Серж Гнабри получил статус лучшего игрока второго тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА, сообщается на сайте турнира.

В выездном матче против английского "Тоттенхэма" Гнабри забил четыре гола, а "Бавария" одержала победу со счетом 7:2.

Претендентами на звание игрока недели были также нападающий испанской "Барселоны" Луис Суарес, защитник немецкой "Боруссии" (Дортмунд) Ашраф Хакими и нападающий бельгийского "Брюгге" Деннис Бонавентуре.

футбол Лига чемпионов УЕФА

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