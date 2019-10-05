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ХК СКА подписал контракт с Бурдасовым

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Петербургский хоккейный клуб СКА заключил контракт с нападающим Антоном Бурдасовым.

Как отмечается в сообщении на сайте команды, соглашение будет действовать до 30 апреля 2020 года.

28-летний Бурдасов - воспитанник челябинского хоккея. Форвард уже выступал за СКА, перейдя в армейский клуб в 2013 году из челябинского "Трактора". Вместе со СКА Бурдасов в сезоне-2014/2015 выиграл Кубок Гагарина. Всего за СКА он провел 186 игр и набрал по системе "гол плюс пас" 79 (34+45) очков.

Также Бурдасов играл за "Авангард", ЦСКА и "Салават Юлаев", который стал его последним клубом (с 2017 по 2019 год).

Антон Бурдасов - чемпион мира 2011 года в составе молодежной сборной России.

хоккей СКА Антон Бурдасов

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