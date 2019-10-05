Как красно-белые остановили бело-красных

"Спартак" прервал победную серию "Витязя" в КХЛ, составившую десять матчей

Главный тренер "Спартака" Олег Знарок (в центре) вместе со своими игроками во время матча с "Витязем" Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Спортивный корреспондент "Интерфакса" Владимир Нардин отправился в Подольск, где разучившийся проигрывать "Витязь" принимал московский "Спартак" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Перед этим матчем беспроигрышная серия "Витязя" составила для него рекордные 10 игр. Она не только вывела подольскую команду на вершину турнирной таблицы, но и придала очередным матчам с его участием статус центрального в рамках игрового дня. Особенно, если в гости приехал "Спартак", который хоть и играет с переменным успехом, но зато в этом сезоне - под руководством экс-наставника сборной России Олега Знарка.

Бывшие соседи по турнирной таблице и дружба по цветам

"Витязь" и "Спартак" долгое время являлись чуть ли не принципиальными соперниками по борьбе за место в первой восьмерке Западной конференции путевку в плей-офф. Бывало, что по итогам регулярного чемпионата одна из них финишировала на восьмом месте и отправлялась на Кубок Гагарина, а вторая, оказавшись девятой, лишалась шансов на этот трофей.

Кроме того, команды объединяют одинаковые – красно-белые – клубные цвета. Чтобы не возникало путаницы, фанаты "Витязя", как правило, скандируют не "красно-белые", как это принято у спартаковцев, а "бело-красные". По иронии судьбы, в субботу "Спартак" играл в гостевой, бело-красной форме; "Витязь" – в домашнем, красно-белом комплекте.

И "Витязь", и "Спартак" недавно играли с действующим чемпионом и обладателем Кубка Гагарина московским ЦСКА. И если подольский клуб выиграл у армейцев со счетом 2:1, то "Спартак" потерпел поражение с чувствительным счетом 3:9.

В связи с этим казалось, что соперники являются командами разных весовых категорий. Об этом могла говорить и турнирная таблица: "Спартак", в отличие от лидирующего "Витязя", занимал как раз восьмое место.

На встречных курсах

На льду же "Арены Витязь" перед почти до отказа заполнившей трибуны публикой предстали практически равные команды. В стартовом периоде матча команды показали равную борьбу, а в начале второго периода "Спартак" вообще не выпускал хозяев из своей зоны. У очевидцев (типа автора этих строк), чьи места располагались в дальнем от ворот "Витязя" секторе, начинала затекать шея.

Именно в этом игровом отрезке "Спартак" повел в счете: шайбу в ближний угол ворот отправил Вячеслав Лещенко.

После этого спартаковцы больше стали играть на контратаках, пока не наступило время сосредоточиться исключительно на обороне: после двух удалений подряд в составе "Спартака" на льду осталось три полевых игрока против пятерых в составе соперника. Но благодаря самоотверженной игре вратаря Юлиуса Гудачека "Витязю" не удалось воспользоваться столь комфортным (и по времени тоже) численным преимуществом.

На высоте был и вратарь "Витязя" Илья Ежов, который в середине третьего периода заменил получившего травму Александра Самонова. Только вступив в игру, Ежов отразил опасный бросок соперника с центра зоны подольчан.

Егор Воронков спас "Витязь" от поражения в основное время Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Между тем, основное время подходило к концу, и чем меньше его оставалось, тем сильнее был натиск "Витязя". В одной из его атак оборона "Спартака" допустила ошибку, чем воспользовался вице-чемпион мира-2016 среди молодежи Егор Воронков – 1:1. Ответный гол состоялся за полторы минуты до конца периода.

Трибуны "Арены Витязь" тут же начали с оглушительным шумом скандировать имя своей команды, под этот шум хозяева едва вновь не поразили ворота "Спартака": попали в штангу.

В овертайме (играли в формате 4 на 4, пять минут, до первого, но так и не состоявшегося, гола) у успеху ближе был "Спартак", которому удалось устроить штурм на ворота "Витязя" и тоже попасть в штангу. Но судьба встречи решилась в серии буллитов, где в составе "Спартака" отличились Каспар Даугавиньш и Яков Рылов, в составе "Витязя" забросить не удалось никому.

Так закончилась продолжительная победная серия "Витязя". Но по регламенту, за поражение в буллитах, а не в основное время, он заработал 1 очко. "Спартак" – 2.

Победили лидера чемпионата в гостях! pic.twitter.com/neMX72UXCl — Spartak Moscow (@spartak_hc) 5 октября 2019 г.

"С кем ни играю, всегда ажиотаж"

"Неприятно было в конце третьего периода пропускать шайбу, допустили ошибку, на ошибках учатся, но в итоге выиграли и набрали 2 очка, и это главное", - сказал на послематчевой пресс-конференции главный тренер "Спартака" Олег Знарок.

"Команду "Спартак" с победой, - говорит уже наставник "Витязя" Михаил Кравец. - Мы настраивались на эту игру, знали, что после предыдущего матча соперник будет серьезно настраиваться, чтобы доказать, что умеет играть. Поэтому игра была напряженная, благодарю ребят, что бились до конца, сравняли счет. В буллитах же нужно мастерство, чтобы уметь их исполнять. У "Спартака" оно оказалось получше".

По словам тренера "Витязя", получивший травму вратарь Самонов повредил голеностоп.

Сразу же после матча "Спартак" отправился в Петербург, на еще один вызывающий повышенный ажиотаж матч – против местного СКА. "У меня, с кем ни играю, повышенный ажиотаж", - сказал Знарок и засмеялся.

ЦСКА снова стал первым

Игра СКА – "Спартак" пройдет 7 октября. В этот же день "Витязь" сыграет в Риге с местным "Динамо". В субботу рижан со счетом 6:1 победил ЦСКА и, воспользовавшись неудачей "Витязя", вышел на первое место в общей таблице чемпионата. У ЦСКА и "Витязя" по 23 очка, но армейцы имеют преимущество по дополнительным показателям.

У "Спартака" 15 очков, он – на седьмом месте в Западной конференции, на 14-м – в общей таблице.

Возвращаясь к началу

В символическом вбрасывании шайбы приняли участие двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов и режиссер, сценарист фильма "Подольские курсанты" Игорь Угольников. В честь подольских курсантов, ставших героями, защищавшими Москву в октябре 1941 года, хоккеисты "Витязя" вышли на лед в специальных нашивках на свитерах. 5 октября в Подольске является Днем памяти подольских курсантов.