ЦСКА забросил девять шайб "Спартаку" в матче КХЛ

Кирилл Капризов (№97) забросил в ворота "Спартака" три шайбы Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Хоккеисты московского ЦСКА с крупным счетом победили столичный "Спартак" в матче очередного тура регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Результат встречи, номинальным хозяином которой был "Спартак" (по факту обе команды делят одну площадку – "ЦСКА Арену"), завершилась со счетом 9:3 (2:1, 4:1, 3:1) в пользу армейского клуба.

Главными героями встречи стали нападающие ЦСКА Кирилл Капризов, забросивший три шайбы (все – в третьем периоде), и Михаил Григоренко, набравший 4 (2+2 по системе "гол+пас") очка.

Теперь в активе ЦСКА 21 очко, команда возглавила турнирную таблицу чемпионата. "Спартак" занимает 13-е место (13 очков).