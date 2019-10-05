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"Рубин" обыграл "Тамбов" в матче премьер-лиги

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Футболисты казанского "Рубина" обыграли "Тамбов" в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Поединок, состоявшийся в Казани в субботу, завершился со счетом 2:1.

На 27-й минуте встречи счет открыл полузащитник хозяев Игорь Коновалов, на 32-й минуте преимущество казанцев удвоил полузащитник Зурико Давиташвили. За "Тамбов" гол забил нападающий Георгий Мелкадзе (54-я минута).

"Рубин" прервал свою пятиматчевую безвыигрышную серию в чемпионате и занимает 10 место в турнирной таблице, набрав 14 очков. "Тамбов" с 8 баллами остался на последнем месте в РПЛ.

футбол РПЛ Рубин Тамбов

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