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ЦСКА проиграл дома "Ростову"

ЦСКА проиграл дома "Ростову"
Игроки "Ростова" Эльдор Шомуродов и ЦСКА Седрик Гогуа (слева направо)
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Футбольный клуб ЦСКА (Москва) потерпел поражение от "Ростова" в матче двенадцатого тура чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ).

Матч, который проходил на домашнем стадионе армейцев, закончился со счетом 3:1. В составе ростовского клуба дубль оформил Хорен Байрамян (11-я и 44-я минуты), на 61-й также отличился Эльдор Шомуродов. В составе ЦСКА пенальти, назначенный за фол на Федоре Чалове, реализовал Никола Влашич (90+2).

Шомуродов забил десятый гол в чемпионате и догнал лидера гонки бомбардиров Александра Соболева ("Крылья Советов").

До этого ЦСКА выиграл подряд в пяти матчах.

"Ростов" на данный момент имеет в активе 26 очков и делит первое место в турнирной таблице с "Локомотивом" и "Зенитом", опережая оба клуба по дополнительным показателям. ЦСКА - четвертый, у клуба 25 очков.

В следующем матче, который состоится 19 октября, "Ростов" сыграет в Санкт-Петербурге с местным "Зенитом". ЦСКА 20 октября в гостевом матче встретится с "Уфой".

футбол РПЛ ЦСКА Ростов

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