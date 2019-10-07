Названы арбитры на отборочный матч Евро-2020 Россия – Шотландия

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Датчанин Якоб Кехлет будет обслуживать матч отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года между сборными России и Шотландии, сообщается на сайте УЕФА.

В состав бригады рефери также вошли его соотечественники Хейне Серенсен, Даниэль Нергор и Мадс-Кристоффер Кристофферсен.

Игра пройдет 10 октября в Москве на поле стадиона "Лужники" и начнется в 21:45 мск.

В случае победы над Шотландией и ничьей в матче Казахстан – Кипр (сыграют в тот же день, начало – 17:00 мск) сборная России обеспечит себе путевку на Евро-2020.

В группе I сейчас лидирует Бельгия (18 очков), далее идут Россия (15 очков), Казахстан (7 очков), Кипр (7 очков), Шотландия (6 очков) и Сан-Марино (0 очков).

В отборочном турнире принимают участие 55 сборных, которые разделены на 10 групп. Пять групп состоят из пяти команд, еще пять – из шести. В финальную стадию Евро-2020 выйдут по две лучшие команды каждой из групп плюс еще четыре сборные, которые по итогам стыковых матчей станут сильнейшими в дивизионах Лиги наций УЕФА.