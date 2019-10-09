Федор Емельяненко собрался завершить карьеру

Федор Емельяненко Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко считает, что ему пора завершать карьеру в силу возраста.

В ходе пресс-конференции, посвященной предстоящему поединку 29 декабря в Сайтаме (пригороде Токио), 43-летний россиянин заявил, что уже думает об уходе.

"Чувствую себя хорошо, но я понимаю, сколько мне уже лет... пора уходить. Мы пообщались со Скоттом (Кокер - глава американской организации Bellator, проводящей бои без правил - ИФ) и решили, что это турне завершит мою карьеру. Но время покажет", - сказал Емельяненко.

Соперником Емельяненко станет 41-летний американец Куинтон Джексон. Бой состоится в рамках японского промоушна Rizin и Bellator.

"В Японии я состоялся как боец и хочу, чтобы один из последних моих боев состоялся здесь, чтобы мои японские фанаты могли прийти и поддержать меня", - добавил Емельяненко.

Россиянин подписал контракт с Bellator летом 2019 года.

27 января 2019 года Емельяненко проиграл бой за чемпионский пояс Bellator американцу Райану Бейдеру. Поединок в Лос-Анджелесе был остановлен на 35-й секунде первого раунда. Емельяненко пропустил удар американца, упал, Бейдер пошел на добивание, и рефери решили бой прекратить.

Этот бой был последним для Емельяненко в рамках предыдущего контракта с Bellator. Ожидалось, что этим поединком спортсмен поставит точку в профессиональной карьере.