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ЦСКА и "Уфа" сыграли вничью в матче РПЛ

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Футболисты "Уфы" на своем поле сыграли вничью с московским ЦСКА в матче тринадццатоготура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Результат встречи, прошедшей в Уфе, - 1:1.

На 26-й минуте встречи гол забил полузащитник армейцев Ильзат Ахметов, на 83-й минуте счет сравнял нападающий хозяев Вячеслав Кротов.

По итогам встречи столичная команда набрала 26 очков и поднялась на четвертую строчку в турнирной таблице. "Уфа", набрав 16 баллов, занимает восьмую строчку в РПЛ.

футбол РПЛ ЦСКА Уфа

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