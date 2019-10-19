"Спартак" сыграл нулевую ничью с "Рубином" в первом матче при новом тренере

Игроки "Спартака" Лоренсо Мельгарехо и "Рубина" Виталий Денисов (слева направо) Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Московский "Спартак" сыграл вничью с казанским "Рубином" в матче 13 тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча на стадионе "Открытие Арена" в столице завершилась со счетом 0:0.

Этот матч стал для "Спартака" первым при новом тренере Доменико Тедеско.

Следующий матч "Спартак" проведет в гостях с "Локомотивом", "Рубин" - дома с "Уралом".

ФК "Спартак" официально объявил о назначении немецкого специалиста Доменико Тедеско на пост главного тренера в начале недели.

Должность оказалась вакантной после того, как 29 сентября Олег Кононов подал в отставку с этого поста на фоне четвертого подряд поражения "Спартака" в рамках РПЛ.