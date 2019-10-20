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"Арсенал" сыграл вничью с "Сочи" в матче премьер-лиги

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Футболисты тульского "Арсенала" сыграли вничью с ФК "Сочи" в матче 13 тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, проходившая в Туле, завершилась со счетом 1:1.

На 6-й минуте матча счет открыл полузащитник гостей Андрей Мостовой. На 43-й минуте полузащитник туляков Александр Ломовицкий реализовал 11-метровый удар. Гости доигрывали матч в меньшинстве: на 64-й минуте вторую желтую карточку получил защитник сочинцев Федор Кудряшов.

"Арсенал" имеет в активе 15 очков и занимает 11-ую строчку в чемпионате России. "Сочи", набрав 13 баллов, находится на 13-м месте в турнирной таблице.

футбол РПЛ Арсенал Сочи

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