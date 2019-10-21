Поиск

Суд оштрафовал фаната за драку с омоновцами на матче "Зенит" - "Краснодар"

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Суд Санкт-Петербурга вынес приговор в отношении участника конфликта с сотрудниками ОМОН у "Газпром Арены" во время матча между "Зенитом" и "Краснодаром".

СпортБолельщик, ударивший омоновца на игре "Зенита", проведет год в колонии-поселенииЧитать подробнее

Как сообщила Объединенная пресс-служба судов города, суд признал Артема Прохорова виновным в применении насилия в отношении представителя власти и оштрафовал его на 20 тысяч рублей.

Ранее суд вынес приговор в отношении двух других участников конфликта. Алексей Антонов получил 15 тысяч рублей штрафа, Денис Первачук - год пребывания в колонии-поселении.

Конфликт между болельщиками "Зенита" и сотрудниками ОМОНа произошел 3 августа на "Газпром Арене" во время матча "Зенит" - "Краснодар" (1:1). В результате драки от действий фанатов пострадали два бойца Росгвардии. Один отделался легкими травмами от брошенного камня, другой был травмирован более серьезно: у мужчины диагностировали черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, перелом костей лицевого отдела черепа.

По обвинению в нападении на полицейских были арестованы три человека, еще один болельщик находится под подпиской о невыезде. По версии следствия, фигуранты действовали "умышленно и из хулиганских побуждений".

футбол

Новости по теме

Новости

Россиянин Андрей Рублев выиграл Кубок Кремля

Россиянин Андрей Рублев выиграл Кубок Кремля

Россиянка Павлюченкова проиграла в финале Кубка Кремля

Россиянка Павлюченкова проиграла в финале Кубка Кремля

"Зенит" разгромил "Ростов" благодаря хет-трику Дзюбы

"Зенит" разгромил "Ростов" благодаря хет-трику Дзюбы
Российская премьер-лига-2019/20

"Спартак" сыграл нулевую ничью с "Рубином" в первом матче при новом тренере

"Спартак" сыграл нулевую ничью с "Рубином" в первом матче при новом тренере

Россиянин Бетербиев нокаутировал украинца Гвоздика

Россиянин Бетербиев нокаутировал украинца Гвоздика

Что случилось этой ночью: суббота, 19 октября

Россиянка Войнова стала 10-кратной чемпионкой Европы по велотреку

Россиянка Войнова стала 10-кратной чемпионкой Европы по велотреку
Протесты в Каталонии

Матч "Реал"-"Барселона" отложили из-за возможных беспорядков

Бывший чиновник и баскетболист Домани получил 6 лет колонии за мошенничество

Бывший чиновник и баскетболист Домани получил 6 лет колонии за мошенничество

Российская биатлонистка Подчуфарова будет выступать за Словению

Российская биатлонистка Подчуфарова будет выступать за Словению
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');