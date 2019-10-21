Суд оштрафовал фаната за драку с омоновцами на матче "Зенит" - "Краснодар"

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Суд Санкт-Петербурга вынес приговор в отношении участника конфликта с сотрудниками ОМОН у "Газпром Арены" во время матча между "Зенитом" и "Краснодаром".

Как сообщила Объединенная пресс-служба судов города, суд признал Артема Прохорова виновным в применении насилия в отношении представителя власти и оштрафовал его на 20 тысяч рублей.

Ранее суд вынес приговор в отношении двух других участников конфликта. Алексей Антонов получил 15 тысяч рублей штрафа, Денис Первачук - год пребывания в колонии-поселении.

Конфликт между болельщиками "Зенита" и сотрудниками ОМОНа произошел 3 августа на "Газпром Арене" во время матча "Зенит" - "Краснодар" (1:1). В результате драки от действий фанатов пострадали два бойца Росгвардии. Один отделался легкими травмами от брошенного камня, другой был травмирован более серьезно: у мужчины диагностировали черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, перелом костей лицевого отдела черепа.

По обвинению в нападении на полицейских были арестованы три человека, еще один болельщик находится под подпиской о невыезде. По версии следствия, фигуранты действовали "умышленно и из хулиганских побуждений".