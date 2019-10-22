Арбитров матчей "Локомотив" – "Спартак" и ЦСКА – "Динамо" оснастят видеопомощниками

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Система видеопомощи арбитрам (VAR) будет задействована на двух матчах 14-го тура чемпионата Российской премьер-лиги, сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).

Речь идет о двух московских дерби: "Локомотив" – "Спартак" и ЦСКА – "Динамо". Обе игры пройдут в воскресенье.

Главным арбитром на матч "Локомотив" – "Спартак" назначен москвич Алексей Еськов. Помогать ему будут также москвичи Тихон Калугин и Валентин Мурашов; резервный судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург). За систему VAR будет отвечать Михаил Вилков (Нижний Новгород), ассистент – Василий Казарцев (Санкт-Петербург).

Матч ЦСКА – "Динамо" будет судить бригада арбитров во главе с москвичом Сергеем Карасевым. Помощники - Антон Кобзев и Константин Шаламберидзе (оба – из Москвы); резервный арбитр – сочинец Павел Кукуян. За работу VAR будет отвечать Виталий Мешков (Дмитров), ассистент – Алексей Сухой (Люберцы).

Перед стартом 14-го тура РПЛ эти команды можно отыскать в разных частях турнирной таблицы. "Локомотив" лидирует, набрав 29 очков; ЦСКА занимает пятое место, набрав 26 баллов; "Спартак" располагается на 10-й строчке, заработав 15 очков; "Динамо" – на 15-м месте (11 очков).