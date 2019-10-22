"Ювентус" и "Локомотив" назвали составы на матч Лиги чемпионов

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Тренерские штабы туринского "Ювентуса" и московского "Локомотива" определились со стартовыми составами команд на матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

С первых минут в составе "Ювентуса" на поле будут присутствовать следующие игроки: Войцех Щенсны, Маттейс де Лигт, Алекс Сандро, Леонардо Бонуччи, Хуан Куадрадо, Блез Матюили, Сами Хедира, Родриго Бентанкур, Миралем Пьянич, Пауло Дибала.

Стартовый состав "Локомотива" выглядит следующим образом: Маринато Гилерме, Брайан Идову, Ведран Чорлука, Бенедикт Хеведес, Мурило, Владислав Игнатьев, Жоау Мариу, Дмитрий Баринов, Гжегож Крыховяк, Алексей Миранчук, Антонио Эдер.

Матч пройдет в Турине во вторник и стартует в 22:00 мск. "Интерфакс" ведет текстовую трансляцию игры.

Сейчас в группе D лидируют "Атлетико" (Мадрид) и "Ювентус" – по 4 очка. "Локомотив" набрал 3 балла, "Байер" (Леверкузен) очков не набрал.