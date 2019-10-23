Московское "Динамо" выиграло третий матч подряд в КХЛ

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Хоккеисты московского "Динамо" добились победы над владивостокским "Адмиралом" в матче очередного тура регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В итоговом протоколе встречи, прошедшей во Владивостоке, зафиксировано поражение "Адмирала" со счетом 1:4 (0:1, 0:2, 1:1).

Для "Динамо" это третья победа подряд. Набрав 27 очков, команда занимает второе место в Западной конференции чемпионата. У "Адмирала" 25 очков, он на шестом месте в Восточной конференции.

В это же время прошел еще один матч. "Амур" на своем льду в Хабаровске обыграл команду "Сочи" со счетом 2:1 (1:0, 0:0, 1:1). "Сочи" проиграл в восьмом матче подряд. Он занимает предпоследнее, 11-е место в Западной конференции (15 очков). "Амур" - на 10-м месте в Восточной конференции (19).