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Восемь россиян вошли в расширенный список судей на ЧМ-2020 по хоккею

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Четыре представителя России попали в расширенный список главных арбитров, утвержденный Международной федерацией хоккея (ИИХФ) на чемпионат мира-2020. Также в этот список из РФ попали четыре линейных арбитра.

"Роман Гофман, Константин Оленин, Юрий Оскирко и Евгений Ромасько включены в расширенный список главных судей на чемпионат мира 2020 года в Цюрихе и Лозанне. В расширенный список линейных судей включены четыре россиянина - Евгений Юдин, Глеб Лазарев, Никита Шалагин и Дмитрий Шишло", - говорится в сообщении пресс-службы Федерации хоккея России (ФХР).

ЧМ-2020 по хоккею пройдет в Швейцарии с 8 по 24 мая следующего года.

Россия будет представлять группу В, в которую также вошли сборные Финляндии, Швейцарии, США, Латвии, Норвегии, Италии и Казахстана. Игры в этой группе будут проходить в Цюрихе.

Группу А составили Канада, Швеция, Чехия, Германия, Словакия, Дания, Белоруссия и Великобритания. Матчи в этой группе будут проходить в Лозанне.

хоккей ЧМ по хоккею

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