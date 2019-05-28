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Сборная России по хоккею узнала соперников по групповому этапу ЧМ-2020

Сборная России по хоккею узнала соперников по групповому этапу ЧМ-2020
Фото: Reuters

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Действующий чемпион мира по хоккею сборная Финляндии выступит в одной группе с национальной командой России на чемпионате мира 2020 года в Швейцарии, сообщает пресс-служба Международной федерации хоккея (IIHF).

Финляндия и Россия будут представлять группу В, в которую также вошли сборные Швейцарии, США, Латвии, Норвегии, Италии и Казахстана. Игры в этой группе будут проходить в Цюрихе.

Группу А составили Канада, Швеция, Чехия, Германия, Словакия, Дания, Белоруссия и Великобритания. Матчи в этой группе будут проходить в Лозанне.

ЧМ-2020 по хоккею пройдет с 8 по 24 мая.

Чемпионат мира 2019 года недавно прошел в Словакии. Золото завоевала Финляндия, серебро – Канада, бронзу – Россия.

хоккей ЧМ по хоккею

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