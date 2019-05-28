Сборная России по хоккею узнала соперников по групповому этапу ЧМ-2020

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Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Действующий чемпион мира по хоккею сборная Финляндии выступит в одной группе с национальной командой России на чемпионате мира 2020 года в Швейцарии, сообщает пресс-служба Международной федерации хоккея (IIHF).

Финляндия и Россия будут представлять группу В, в которую также вошли сборные Швейцарии, США, Латвии, Норвегии, Италии и Казахстана. Игры в этой группе будут проходить в Цюрихе.

Группу А составили Канада, Швеция, Чехия, Германия, Словакия, Дания, Белоруссия и Великобритания. Матчи в этой группе будут проходить в Лозанне.

The groups for the 2020 #IIHFWorlds have been determined! New World Champion Finland and bronze medallist Russia will join host Switzerland in Zurich. World Ranking leader Canada and dethroned World Champion Sweden will play in Lausanne.



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ЧМ-2020 по хоккею пройдет с 8 по 24 мая.

Чемпионат мира 2019 года недавно прошел в Словакии. Золото завоевала Финляндия, серебро – Канада, бронзу – Россия.