Главного тренера "Крыльев Советов" Божовича дисквалифицировали на пять матчей

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза КДК РФС дисквалифицировал главного тренера самарского клуба "Крылья Советов" Миодрага Божовича на пять матчей, из них два - условно.

"За оскорбительное поведение в адрес официальных лиц матча Божович и агрессивное поведение в адрес официального лица клуба (тренера "Оренбурга" - ИФ) оштрафовать его на 100 тысяч рулей и дисквалифицировать его на пять матчей чемпионата России по футболу, при этом, три матча считать реальным исполнением, а два - условной спортивной санкцией", - заявил председатель КДК РФС Артур Григорьянц на пресс-конференции в среду.

Соответствующее решение было принято по итогам рассмотрения инцидента, произошедшего в конце матча чемпионата Российской премьер-лиги "Оренбург" - "Крылья Советов".

Самарский клуб победил со счетом 1:0, в конце поединка игроки "Оренбурга" потребовали от главного арбитра Василия Казарцева назначить пенальти в ворота гостей, однако игроки "Крыльев" выразили свое несогласие с этим.

В результате потасовки с поля был удален защитник самарцев Денис Анюков, ударивший защитника хозяев Андрея Чуканова. Также с тренерской скамьи были удалены наставники клубов Миодраг Божович ("Крылья Советов") и Владимир Федотов ("Оренбург").

В свою очередь, Анюков дисквалифицирован на две игры.

"Мы учли, что за 20 лет его игровой практики он впервые получил красную карточку. После игры он тут же принес извинения игроку. Также он извинился в СМИ и перед КДК. В итоге Анюков дисквалифицирован на два матча", - сказал Григорьянц.

"Установив все обстоятельства, КДК решил не применять к Федотову дополнительных санкций, в итоге он пропустит только одну игру", - добавил он.

Матч прошел 20 октября.

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