"Зенит" оштрафован на 140 тысяч рублей по итогам матча с "Ростовом"

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) вынес наказания ряду клубов, допустивших нарушения в ходе матчей 13-го тура чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ).

Как сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц, петербургский "Зенит" оштрафован на 140 тыс. рублей. Болельщики команды зажгли два файера, скандировали нецензурные выражения и бросали посторонние предметы на поле во время матча с "Ростовом".

Грозненский "Ахмат" оштрафован на 30 тысяч рублей за то, что на матче с "Локомотивом" система оповещения зрителей использовалась для поддержки принимающей команды.

Член тренерского штаба казанского Рубина" Роман Шаронов штрафован на 20 тысяч рублей за то, что он шесть раз покидал пределы технической зоны в матче против "Спартака". Наставник "Спартака" Доменико Тедеско три раза покинул пределы этой зоны, за что оштрафован на 10 тысяч рублей.

"Тамбов" заплатит 50 тысяч рублей за то, что футболисты клуба на три минуты задержали начало матча с "Уралом".

"Сочи" выплатит 100 тысяч рублей за то, что четыре игрока, а также три тренера клуба получили желтые карточки.

ЦСКА наказан на 20 тысяч рублей за то, что его болельщики в выездном матче с "Уфой" жгли пиротехнику.

"Динамо" выплатит 50 тысяч рублей за то, что его болельщики несогласованный баннер, содержащий ненормативную лексику, в игре против "Краснодара". За мат с трибун московский клуб выложит еще 60 тысяч рублей.

10 тысяч рублей заплатит главный тренер "Динамо" Кирилл Новиков, который покидал техническую зону.