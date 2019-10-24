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"Йокерит" прервал семиматчевую серию побед ЦСКА в КХЛ

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - В матче очередного тура регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги московский ЦСКА на своем льду уступил финскому "Йокериту".

Результат встречи – 3:0 (0:0, 1:0, 2:0) в пользу "Йокерита".

Этим матчем прервалась победная серия ЦСКА, составившая семь матчей. Предыдущее поражение армейцев датировано 3 октября, когда столичный клуб дома уступил подольскому "Витязю".

Сейчас ЦСКА лидирует в Западной конференции КХЛ, набрав 35 очков. "Йокерит" – на седьмом месте (23 балла).

В параллельно следовавшем матче ярославский "Локомотив" со счетом 3:2 выиграл у "Барыса" (Нур-Султан), вырвав победу в овертайме.

хоккей КХЛ

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