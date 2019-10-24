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"Спартак" выиграл третий матч подряд в КХЛ

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Хоккеисты московского "Спартака" нанесли поражение нижегородскому "Торпедо" в матче очередного тура регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В итоговом протоколе встречи, прошедшей в Нижнем Новгороде, зафиксировано поражение "Торпедо" со счетом 1:3 (1:0, 0:2, 0:1).

Это третья победа "Спартака" подряд. Набрав 24 очка, он занимает шестое место в Западной конференции лиги. Строчкой выше располагается "Торпедо" – 25 баллов.

В отчетный игровой день ранее прошли еще два матча: "Салават Юлаев" (Уфа) – "Витязь" (Подольск) - 2:1, "Северсталь" (Череповец) – "Нефтехимик" (Нижнекамск) – 1:2. Победители этих встреч определились в овертайме.

хоккей КХЛ

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