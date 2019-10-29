"Спартак" выиграл пятый матч подряд в КХЛ

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Московский "Спартак" нанес поражение финскому "Йокериту" в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Матч, прошедший в Москве во вторник, завершился со счетом 4:2 (2:2, 1:0, 1:0). Второй гол "Йокерит" провел, играя втроем против пяти (полевых игроков).

"Спартак" одержал пятую победу подряд. В последний раз он проигрывал 12 октября, уступив на своем льду хабаровскому "Амуру" со счетом 1:2 (победитель определился в серии буллитов).

Сейчас "Спартак" занимает пятое место в Западной конференции КХЛ, набрав 28 очков. "Йокерит" – на седьмой строчке (25 баллов).

Кроме того, московское "Динамо" на своем льду победило омский "Авангард" - 1:0 (0:0, 1:0, 0:0).

"ХК Сочи" на своей арене в Сочи одолел уфимский клуб "Салават Юлаев" - 3:1 (0:1, 0:0, 3:0).