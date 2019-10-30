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Шарапова в конце декабря выступит на турнире Hawaii Open

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Организаторы теннисного турнира на Гавайях анонсировали выступление на Hawaii Open россиянки Марии Шараповой.

Как сообщается на сайте соревнования, пятикратная победительница турниров Большого шлема присоединится к нынешним лидерам тенниса Ангелик Кербер (Германия), Бьянке Андрееску (Канада) и ряду других участников Hawaii Open.

"Hawaii Open - отличный способ подготовиться к соревнованиям в Австралии, которые уже не за горами. Я в волнении перед тем, как играть, исследовать прекрасный остров и встретиться с моими поклонниками", - приводятся слова Шараповой.

Турнир пройдет с 26 по 28 декабря.

Экс-первая ракетка мира Шарапова сейчас занимает в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) 134-е место. На ее счету 36 выигранных турниров.

теннис Мария Шарапова

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