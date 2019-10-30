СКА обыграл "Витязь" в матче КХЛ
Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Хоккеисты петербургского СКА добились победы над подольским "Витязем" в гостевом матче очередного тура регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Основное время завершилось вничью, в овертайме счет не изменился, в серии буллитов успех сопутствовал гостям. Итоговый счет – 3:2 (1:1, 0:1, 1:0, 0:0, 1:0) в пользу СКА.
Обе команды представляют Западную конференцию: СКА занимает второе место, "Витязь" – третье. На первом месте находится ЦСКА.
В отчетный игровой вечер в рамках турнира прошел еще ряд матчей: "Трактор" (Челябинск) – "Динамо" (Минск) – 4:1, "Нефтехимик" (Нижнекамск) – "Амур" (Хабаровск) – 4:3 (победитель определился в серии буллитов), "Ак Барс" (Казань) – "Адмирал" (Владивосток) – 2:0.