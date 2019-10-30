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СКА обыграл "Витязь" в матче КХЛ

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Хоккеисты петербургского СКА добились победы над подольским "Витязем" в гостевом матче очередного тура регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Основное время завершилось вничью, в овертайме счет не изменился, в серии буллитов успех сопутствовал гостям. Итоговый счет – 3:2 (1:1, 0:1, 1:0, 0:0, 1:0) в пользу СКА.

Обе команды представляют Западную конференцию: СКА занимает второе место, "Витязь" – третье. На первом месте находится ЦСКА.

В отчетный игровой вечер в рамках турнира прошел еще ряд матчей: "Трактор" (Челябинск) – "Динамо" (Минск) – 4:1, "Нефтехимик" (Нижнекамск) – "Амур" (Хабаровск) – 4:3 (победитель определился в серии буллитов), "Ак Барс" (Казань) – "Адмирал" (Владивосток) – 2:0.

хоккей КХЛ

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