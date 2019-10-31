Минспорта предложил не считать легионерами футболистов из ЕАЭС

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Минспортом России разработан законопроект, направленный на исключение из числа лиц, на которых распространяются ограничения в отечественном футболе, граждан государств - членов ЕАЭС.

Проект приказа о внесении изменений в приказ Минспорта России от 14 июля 2015 года № 732 "Об утверждении ограничений на участие спортсменов, не имеющих права выступать за спортивные сборные команды Российской Федерации, во всероссийских спортивных соревнованиях по виду спорта "футбол" опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В составе ЕАЭС входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия. Молдавия имеет статус страны-наблюдателя.

С сезона-2019/20 в чемпионате Российской премьер-лиги (РПЛ) не считаются легионерами футболисты из Белоруссии.

Ранее исполком РФС утвердил новый формат лимита на легионеров - "8 иностранцев + 17 россиян". Он вступит в силу с сезона-2020/21. По формуле "8+17" команда РПЛ может заявить на сезон не более восьми иностранных игроков, не ограничивая их число на поле во время матча.

В сезоне-2014/15 в главном дивизионе действовал лимит "семь плюс четыре" - в составе одной команды в игре на поле могли выйти не более семи иностранных футболистов, остальные четыре (как минимум) - россияне. К следующему чемпионату России по футболу лимит был ужесточен до формулы "шесть плюс пять", по ней команды играют и в настоящее время. При этом число легионеров в заявке на сезон не ограничивается.