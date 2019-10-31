Россиянин Непомнящий опустился на седьмое место в рейтинге ФИДЕ

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Российский гроссмейстер Ян Непомнящий ухудшил свои позиции в рейтинге Международной шахматной федерации (ФИДЕ), обновленная версия которого опубликована в четверг.

Теперь он занимает седьмое место, тогда как в предыдущей версии рейтинга располагался двумя строчками выше.

Во главе рейтинга по-прежнему находится действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен. В тройке лидеров компанию ему составляют американец Фабиано Каруана и представитель Китая Дин Лижэнь.

Непомнящий – единственный россиянин в топ-10. Во второй же десятке находятся несколько его соотечественников: 11.Александр Грищук, 14.Никита Витюгов, 16.Владимир Крамник, 19.Сергей Карякин.