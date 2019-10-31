"Сибирь" победила ЦСКА, выиграв шестой матч подряд в КХЛ

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Хоккеисты новосибирской "Сибири" добились победы над московским ЦСКА в матче очередного тура регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Результат встречи, прошедшей в Новосибирске, - 2:1 (1:1, 1:0, 0:0) в пользу хозяев.

Эта победа стала для "Сибири" шестой подряд. В последний раз она проигрывала 14 октября, когда в Нижнекамске уступила местному "Нефтехимику" (1:2, в овертайме).

Сейчас "Сибирь" занимает третье место в Восточной конференции, ЦСКА лидирует в Западной.