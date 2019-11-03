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Главный тренер "Трактора" отправлен в отставку после поражения

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Главный тренер хоккейного клуба "Трактор" (Челябинск) латвийский специалист Петерис Скудра отправлен в отставку, команду возглавит Владимир Юрзинов-младший, сообщается на сайте команды в субботу.

"По итогам 27 матчей "Трактор" находится вне зоны плей-офф. В связи с неудовлетворительными спортивными результатами, по требованию президента клуба Алексея Текслера, главный тренер Петерис Скудра отправлен в отставку", – приводятся на сайте слова генерального директора команды Бориса Видгофа.

Видгоф отметил, что "предложение возглавить "Трактор" принял Владимир Владимирович Юрзинов, соглашение с ним будет подписано в ближайшие дни, когда тренер приедет в Челябинск".

"Я как генеральный директор "Трактора" беру на себя полную ответственность за принятое решение. Его поддержал президент клуба, губернатор Челябинской области Алексей Леонидович Текслер", – добавил гендиректор "Трактора".

Накануне "Трактор" потерпел поражение от екатеринбургского "Автомобилиста" (3:5) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

На данный момент челябинский клуб занимает 11-е место в Восточной конференции, набрав 22 балла.

хоккей КХЛ Петерис Скудра ХК Трактор ХК Автомобилист

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