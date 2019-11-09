"Спартак" выиграл у "Крыльев Советов" в матче РПЛ

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Спартака" со счетом 2:0 взяли верх над самарскими "Крыльями Советов" в домашнем матче 16-го тура чемпионата Российской премьер-лиги.

На третьей минуте Эсекьель Понсе вывел "Спартак" вперед, на 82-й Зелимхан Бакаев, реализовав пенальти, удвоил счет.

"Крылья Советов" доигрывали матч вдевятером. На 71-й минуте судья Виталий Мешков задействовал систему видеопомощи арбитрам (VAR) и разглядел агрессивную игру со стороны Срджана Мияйловича, после чего показал ему прямую карточку. На 81-й минуте защитник Максим Карпов рукой выбил мяч из своих ворот, в результате чего также был удален, а соперник получил право на пенальти.

"Спартак" набрал 21 очко и поднялся на шестое место в турнирной таблице. "Крылья Советов" отстают на три балла и занимают девятую строчку.