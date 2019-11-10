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"Локомотив" и "Краснодар" сыграли вничью в матче РПЛ

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Матч 16-го тура чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским "Локомотивом" и ФК "Краснодар" завершился вничью.

Результат встречи, прошедшей в Москве, - 1:1.

На 41-й минуте Гжегож Крыховяк вывел "Локомотив" вперёд, в компенсированное к первому тайму время Маркус Берг провел ответный гол.

У "Локомотива" сейчас 31 балл, команда занимает второе место. У "Краснодара" 30 очков, он - на пятом месте, уступая по дополнительным показателям "Ростову" и ЦСКА.

Во главе турнирной таблицы находится "Зенит" - 36 очков.

Футбол Локомотив Краснодар Российская премьер-лига РПЛ

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