ХК "Автомобилист" подписал контракт с защитником сборной Белоруссии

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Защитник сборной Белоруссии по хоккею Николай Стасенко перешел в екатеринбургский "Автомобилист".

Контракт, подписанный 32-летним игроком с клубом, рассчитан до конца сезона, сообщает пресс-служба клуба.

Стасенко - воспитанник хабаровского "Амура". Профессиональную карьеру он начинал в минской "Юности", за которую выступал пять лет. В 2009 году он вернулся в Хабаровск и в составе "Амура" дебютировал в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), после двух сезонов перешел в череповецкую "Северсталь", за которую играл семь лет, в том числе был капитаном команды. В 2018 году Стасенко перешел в "Витязь".

Всего в КХЛ Стасенко сыграл 417 матчей, набрав 54 (11+43 по системе "гол+пас") очка.

Стасенко является игроком сборной Белоруссии с 2005 года.