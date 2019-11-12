Поиск

Команда "Формулы-1" Toro Rosso продлила контракт с россиянином Квятом

Команда "Формулы-1" Toro Rosso продлила контракт с россиянином Квятом
Российский гонщик "Формулы-1" команды Toro Rosso Даниил Квят
Фото: PA/ТАСС

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Команда "Формулы-1" Toro Rosso объявила о продлении контракта с пилотом Даниилом Квятом.

"Toro Rosso рада подтвердить, что Пьер Гасли и Даниил Квят продолжат работу с командой в 2020 году. Оба гонщика доказали свои возможности в течение сезона 2019 года, Даниил принес команде второй подиум в своей истории на Гран-при Германии (занял третье место - ИФ)", - сообщает пресс-служба "конюшни".

Руководитель команды Франц Тост выразил удовлетворение тем, что ему удалось сохранить пилотов. "Я рад сохранить Пьера и Даниила на следующий сезон. Оба гонщика показали действительно хорошие результаты в этом сезоне, и они доказали, что за свои годы в "Формуле-1" стали конкурентоспособными, способными использовать потенциал автомобиля, а также они дают ценные отзывы. Этот дуэт молодого и опытного гонщика в сочетании, надеюсь, с конкурентоспособным автомобилем, помогут нам удачно выступить в сезоне 2020 года", - сказал он.

25-летний россиянин заявил, что счастлив продлить контракт, выразив надежду на еще более высокие результаты в 2020 году.

Формула 1 Toro Rosso Даниил Квят

Новости по теме

Новости

Задержанных в Будапеште фанатов ЦСКА отпустили из полиции

Медведев проиграл Циципасу в первом матче Итогового турнира ATP

Медведев проиграл Циципасу в первом матче Итогового турнира ATP

Роналду обиделся на свою замену и покинул арену до финального свистка

Роналду обиделся на свою замену и покинул арену до финального свистка

"Локомотив" и "Краснодар" сыграли вничью в матче РПЛ

"Локомотив" и "Краснодар" сыграли вничью в матче РПЛ

ЦСКА одержал волевую победу над "Сочи" в матче РПЛ

Россия проиграла Чехии и стала третьей на Кубке Карьяла

Россия проиграла Чехии и стала третьей на Кубке Карьяла

Магомедшарипов победил американца Каттара на турнире UFC в Москве

Магомедшарипов победил американца Каттара на турнире UFC в Москве

"Спартак" выиграл у "Крыльев Советов" в матче РПЛ

Сборная России по хоккею победила Швецию в матче Кубка Карьяла

Сборная России по хоккею победила Швецию в матче Кубка Карьяла

Фигуристка Щербакова победила на четвертом этапе Гран-при в Китае

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');