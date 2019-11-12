Команда "Формулы-1" Toro Rosso продлила контракт с россиянином Квятом

Российский гонщик "Формулы-1" команды Toro Rosso Даниил Квят Фото: PA/ТАСС

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Команда "Формулы-1" Toro Rosso объявила о продлении контракта с пилотом Даниилом Квятом.

"Toro Rosso рада подтвердить, что Пьер Гасли и Даниил Квят продолжат работу с командой в 2020 году. Оба гонщика доказали свои возможности в течение сезона 2019 года, Даниил принес команде второй подиум в своей истории на Гран-при Германии (занял третье место - ИФ)", - сообщает пресс-служба "конюшни".

Руководитель команды Франц Тост выразил удовлетворение тем, что ему удалось сохранить пилотов. "Я рад сохранить Пьера и Даниила на следующий сезон. Оба гонщика показали действительно хорошие результаты в этом сезоне, и они доказали, что за свои годы в "Формуле-1" стали конкурентоспособными, способными использовать потенциал автомобиля, а также они дают ценные отзывы. Этот дуэт молодого и опытного гонщика в сочетании, надеюсь, с конкурентоспособным автомобилем, помогут нам удачно выступить в сезоне 2020 года", - сказал он.

25-летний россиянин заявил, что счастлив продлить контракт, выразив надежду на еще более высокие результаты в 2020 году.