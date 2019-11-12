Задержанных в Будапеште фанатов ЦСКА отпустили из полиции

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Венгерская полиция отпустила из-под стражи задержанных 7 ноября двух болельщиков московского футбольного клуба ЦСКА, сообщает посольство РФ в Будапеште.

"В результате тесного взаимодействия посольства с компетентными властями Венгрии оба гражданина России, задержанные в Будапеште 7 ноября накануне матча команд ЦСКА и "Ференцварош", 12 ноября были освобождены из-под ареста", - говорится в сообщении, распространенном дипмиссией во вторник.

В Будапеште 7 ноября произошли столкновения российских болельщиков с местными гражданами, в том числе представителями органов охраны правопорядка. В результате ряд российских граждан был задержан венгерский полицией, позже были отпущены все болельщики, кроме двух человек.

Матч между "Ференцварошем" и ЦСКА закончился со счетом 0:0, армейцы прервали серию поражений в турнире и заработали первое очко. ЦСКА занимает последнее, четвертое место в группе H Лиги Европы УЕФА. "Ференцварош", у которого пять очков, - на третьем месте.