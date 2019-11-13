Экс-лидер КХЛ "Витязь" потерпел седьмое поражение в последних восьми матчах

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Хоккейный клуб "Витязь" (Подольск) потерпел поражение в матче с "Динамо" (Минск) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, проходившая в Минске, закончилась со счетом 4:3 (2:2, 2:1, 0:0). В составе минчан дублем отметился Райан Спунер (20-я и 34-я минуты), по одной шайбе забросили Артем Демков (10) и Никита Крыскин (31). За "Витязь" отличились Святослав Гребенщиков (11), Вилле Лаюнен (13) и Александр Семин (29).

"Витязь" потерпел седьмое поражение в восьми последних матчах. Для "Динамо" эта победа стала второй подряд после серии из 11 поражений.

"Динамо" занимает 10 место в Западной конференции, имея в своем активе 22 очка. Возглавлявший недавно чемпионат "Витязь" идет третьим на Западе, набрав 35 очков.

Следующий матч "Динамо" проведет дома - 16 ноября сыграет с "Авангардом" (Омск). "Витязь" 15 ноября сыграет в Риге с местным "Динамо".