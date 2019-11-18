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Роналду организовал ужин, чтобы извиниться перед игроками "Ювентуса"

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Португальский футболист Криштиану Роналду решил в неформальной обстановке попросить прощения у партнеров по туринскому "Ювентусу".

СпортРоналду обиделся на свою замену и покинул арену до финального свисткаРоналду обиделся на свою замену и покинул арену до финального свисткаЧитать подробнее

Как сообщает Sport Mediaset, Роналду организовал для команды специальный ужин.

Поводом для извинений стало поведение нападающего в ходе матча Лиги чемпионов против "Локомотива" в Москве и встречи чемпионата Италии с "Миланом" в Турине. Недовольный своими заменами, Роналду, вопреки нормам, отказался пожимать руку главному тренеру "Ювентуса" Маурицио Сарри. Во втором случае португалец бросил в адрес тренера фразу "Уходи прочь" и покинул стадион, не дожидаясь финального свистка.

В матче против "Локомотива" футболисты "Ювентуса" выиграли со счетом 2:1, против "Милана" - 1:0, забив победные мячи, что характерно, после ухода Роналду.

Ужин с извинениями от Роналду должен пройти перед гостевым матчем чемпионата Италии против "Аталанты" (23 ноября).

Сам Сарри, как сообщалось ранее, с пониманием отнесся к поведению Роналду

"То, что он злился, уходя с поля - это нормально, это часть игры. Он был раздражен из-за своей замены, но я бы волновался, если бы он остался равнодушным", - приводила La Gazzetta dello sport слова Сарри.

Экс-игрок "Спортинга", "Манчестер Юнайтед" и "Реала" Роналду выступает в "Ювентусе" с сезона-2018/19.

Известные футболисты - сыновья звездных игроков

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Оба Криштиану Роналду (младшему - 9 лет) сейчас входят в систему туринского "Ювентуса"23-летний итальянец Кристиан Мальдини является воспитанником "Милана", цвета которого долгие годы защищали его отец и дед Паоло и Чезаре Мальдини. Все они защитники. 31-летний Каспер Шмейхель - сын легендарного голкипера "Манчестер Юнайтед" и сборной Дании Петера Шмейхеля, который является чемпионом Европы, победителем Лиги чемпионом, пятикратным чемпионом Англии. Каспер - тоже вратарь. Сейчас играет за "Лестер", в составе которого в 2016 году выиграл чемпионат Англии.45-летний Йорди Кройф - сын трехкратного обладателя Золотого мяча Йохана Кройфа - становился чемпионом Англии в составе "Манчестер Юнайтед" и обладателем Суперкубка Испании в составе "Барселоны"19-летний Тимоти Веа - сын лучшего игрока мира-1995 Джорджа Веа, который сейчас является президентом Либерии. В отличие от отца, защищает цвета сборной США. На клубном уровне выступает за французский "Лилль".У чемпиона мира и Европы, неоднократного обладателя статуса лучшего футболиста мира по версии ФИФА Зинедина Зидана четыре сына, все стали футболистами. На фото - 21-летний Лука Зидан, голкипер. Пару раз выходил защищать ворота основной команды мадридского "Реала", главным тренером которого является отец. Сейчас Лука Зидан играет в аренде в "Расинге" из Сантадера.21-летний Янис Хаджи - сын известного румынского футболиста Георге Хаджи, выступавшего за "Барселону", "Реал", "Стяуа", "Галатасарай". На счету Хаджи-старшего чемпионские титулы в Турции и Румынии, Суперкубок Испании. Он - лучший футболист Румынии прошлого века. А сын считается одним из самых талантливых молодых футболистов современности. Полузащитник Сейчас он играет за бельгийский "Генк", но интерес к нему проявляют топовые клубы.28-летний российский полузащитник Денис Черышев стал одним из героев домашнего ЧМ-2018: в пяти матчах он забил четыре мяча, дойдя со сборной России до четвертьфинала. На клубном уровне выступает за испанскую "Валенсию", является воспитанником структуры "Реала". За основу "Реала" играл редко, но числится победителем Лиги чемпионов и Лиги Европы. Его отец - известный в прошлом футболист сборной России Дмитрий Черышев, за рубежом игравший в ряде испанских клубов.22-летний шведский нападающий Джордан Ларссон летом перешел в "Спартак", недавно забил два мяча в ворота "Локомотива". Он - сын легендарного нападающего Хенрика Ларссона, чемпиона Англии в составе "Манчестер Юнайтед", двукратного чемпиона Испании в составе "Барселоны". Младший Ларссон назван Джорданом в честь баскетболиста Майкла Джордана.
Оба Криштиану Роналду (младшему - 9 лет) сейчас входят в систему туринского "Ювентуса"
футбол Криштиану Роналду

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