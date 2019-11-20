Стал известен состав сборной России по гандболу на женский ЧМ

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Тренерский штаб женской сборной России по гандболу во главе с Амбросом Мартином определился с составом команды на чемпионат мира, который пройдет в Японии.

Как сообщает пресс-служба Федерации гандбола России, в состав вошли 18 спортсменок:

вратари - Виктория Калинина ("Кубань"), Анастасия Лагина ("Лада"), Анна Седойкина ("Ростов-Дон");

левые крайние - Кристина Кожокарь, Полина Кузнецова (обе – "Ростов-Дон");

левые полусредние - Владлена Бобровникова, Анна Сень (обе – "Ростов-Дон"), Ольга Горшенина (ЦСКА), Елизавета Малашенко ("Астраханочка"), Елена Михайличенко ("Лада");

разыгрывающий - Ярослава Фролова ("Кубань");

линейные - Анастасия Илларионова ("Звезда"), Ксения Макеева ("Ростов-Дон"), Яна Жилинскайте (ЦСКА);

правые полусредние - Анна Вяхирева, Валерия Маслова (обе – "Ростов-Дон");

правые крайние - Юлия Манагарова ("Ростов-Дон"), Ольга Фомина ("Лада").

Чемпионат мира по гандболу пройдет в Японии с 30 ноября по 15 декабря. Российская команда попала в группу D, где сыграет против Швеции, Японии, Китая, Аргентины, Конго.

Для выхода в следующий этап турнира нужно попасть в тройку лучших. На втором этапе команды будут разделены на две группы по шесть в каждой. Лучшие две каждой из групп пройдут в полуфинал.

Действующим чемпионом мира является Франция, выигравшая ЧМ в 2017 году. Сборная России на том турнире дошла до четвертьфинала, где уступила Норвегии. Россия - четырехкратный чемпион мира.