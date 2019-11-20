"Сибирь" проиграла "Ак Барсу" и потерпела пятое поражение подряд в КХЛ

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Хоккейный клуб "Сибирь" (Новосибирск) уступил "Ак Барсу" (Казань) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Матч, проходивший в Новосибирске, закончился со счетом 4:1 (1:0, 1:0, 2:1) в пользу "Ак Барса". В составе победителей дублем отметился Кирилл Петров (34-я и 53-я минуты), кроме него отличились Мэттью Фрэттин (3) и Данис Зарипов (48). За "Сибирь" шайбу забросил Егор Миловзоров (41).

Для "Сибири" это поражение стало пятым подряд. "Ак Барс", в свою очередь, одержал четвертую победу подряд.

"Ак Барс" лидирует в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 45 очков. "Сибирь" занимает седьмое место на Востоке, набрав 32 очка.

Следующую встречу "Ак Барс" проведет в Нур-Султане, где 22 ноября встретится с местным "Барысом". "Сибирь" в тот же день на домашней арене примет нижегородское "Торпедо".