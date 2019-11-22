Сборная России вышла в полуфинал Кубка Дэвиса

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Теннисисты сборной России завоевали путевку в полуфинал розыгрыша Кубка Дэвиса.

В четвертьфинале турнира они со счетом 2-1 победили соперников из сборной Сербии.

Решающей стала победа россиян в игре парного разряда: Карен Хачанов и Андрей Рублев обыграли Новака Джоковича и Виктора Троицки – 6:4, 4:6, 7:6 (10:8). Игра продолжалась 2 часа 16 минут.

Ранее в одиночных встречах Рублев победил Филипа Райиновича со счетом 6:1, 6:2, а Хачанов уступил Джоковичу – 3:6, 3:6.

В полуфинале сборная России сыграет с Канадой.

Финальная часть Кубка Дэвиса проходит с 18 по 24 ноября в Мадриде. В ней принимают участие 18 команд, разделенные на шесть групп. Шесть победителей групп и две лучшие команды, среди занявших вторые места, вышли в четвертьфинал турнира.

Каждый матч на турнире состоит из двух одиночных игр и одной парной. Призовой фонд турнира - $20 млн.

Кубок Дэвиса проводится ежегодно с 1900 года. Рекордсменом по числу побед в турнире является сборная США (32). Россияне становились обладателями Кубка Дэвиса дважды (2002, 2006). Действующим победителем турнира являются хорваты.