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Фигуристы Мишина и Галлямов заняли третье место на шестом этапе Гран-при

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов завоевали "бронзу" в соревнованиях спортивных пар на шестом этапе Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU).

По сумме двух программ пара получила 203,35 балла. Первое место заняли китайцы Суй Вэньцзин и Хань Цун с результатом 226,96 балла, на втором месте расположилась пара из Канады - Кирстен Мур-Тауэрс и Майкл Маринаро, набравшие 208,49 балла.

Еще одна российская пара Алиса Ефимова и Александр Коровин стали четвертыми (189,34).

Шестой этап Гран-при проходит в японском Саппоро с 22 по 24 ноября.

Япония Саппоро фигурное катание ISU Анастасия Мишина Александр Галлямов

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