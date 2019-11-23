Московское "Динамо" выиграло у "Ростова" в матче премьер-лиги

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Динамо" одержали победу над "Ростовом" в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счетом 2:1 в пользу столичной команды.

Гости открыли счет на 13-й минуте встречи, отличился полузащитник Ивелин Попов. В составе хозяев дублем с пенальти отметился полузащитник Максимилиан Филипп, отличившись на 33-й и 90-й минутах. В добавленное арбитром время "Ростов" не реализовал 11-метровый удар.

"Динамо", набрав 21 очко, поднялось на седьмое место в РПЛ. "Ростов" с 30 баллами остался на третьем месте в чемпионате.