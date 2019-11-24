РПЛ начала проверку в связи с оскорблением Дзюбы болельщиками "Спартака"

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Российская премьер-лига начала в воскресенье расследование по факту оскорбления форварда сборной России Артема Дзюбы болельщиками московского "Спартака" в матче 17-го тура РПЛ против "Урала" в Екатеринбурге.

Как отметила пресс-служба лиги, РПЛ категорически не приемлет подобные проявления неуважения. В настоящее время начата проверка и сбор соответствующих материалов, которые будут переданы в контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (РФС), сказали в лиге.

В воскресенье футбольный клуб "Спартак" (Москва) сыграл вничью с "Уралом" (Екатеринбург). Матч закончился со счетом 0:0.

Ранее Дзюба подвергся оскорблению болельщиков на отборочном матче Евро-2020 в Сан-Марино.

Артем Дзюба - воспитанник "Спартака", за который выступал с 2006 по 2015 год.