ОКР потребовал полностью реформировать легкоатлетическую федерацию страны

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Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Рабочая группа Олимпийского комитета России провела заседание для рассмотрения ситуации вокруг всероссийской федерации легкой атлетики.

Как говорится в сообщении пресс-службы ОКР по итогам заседания, единогласно было принято решение кардинально реформировать структуры всероссийской федерации легкой атлетики, полностью обновить состав органов управления ВФЛА.

"В кратчайшие сроки должна быть созвана внеочередная отчетно-выборная конференция, по итогам которой произойдет полная замена всего руководящего состава ВФЛА и досрочное прекращение полномочий действующего президиума", - заявил президент ОКР Станислав Поздняков.

Он подчеркнул, что Олимпийский комитет России может аннулировать членство ВФЛА, если федерация не будет реформирована.

21 ноября независимый легкоатлетический дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit временно отстранил президента ВФЛА Дмитрия Шляхтина, а также исполнительного директора Александра Паркина. Их обвинили в нежелании сотрудничать при расследовании нарушения антидопинговых правил прыгуном в высоту Данилом Лысенко, а также в фальсификации документов.

После этого Шляхтин объявил о сложении с себя полномочий, исполнять обязанности президента ВФЛА будет Юлия Тарасенко.