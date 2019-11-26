Глава РУСАДА счел нормальным выступление россиян под нейтральным флагом

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус ответил лидеру КПРФ Геннадию Зюганову, который раскритиковал его за позицию по выступлению российских спортсменов в нейтральном статусе.

"Участие наших спортсменов под нейтральным флагом считаю нормальным, они не должны платить за ошибки спортивных чиновников. Но участие сборных и спортсменов под нейтральным флагом считаю прямой ответственностью спортивных чиновников России. Но вы (Зюганов - ИФ) об этом предпочитаете умалчивать", - написал Ганус в заявлении, текст которого имеется в распоряжении "Интерфакса".

"И только соответствие РУСАДА на четвертый год вернуло флаг и гимн всему спорту, кроме легкой атлетики, где кризис внутри ВФЛА не мог не остаться незамеченным. И это ответственность спортивных чиновников. А наши спортсмены как всегда становятся заложниками старых подходов вашей эпохи", - отметил глава РУСАДА, полемизируя с Зюгановым.

Ранее Зюганов в твиттере раскритиковал Гануса за его фразу: "Мы привыкли уже, что идем под нейтральным флагом". По словам лидера КПРФ такие высказывания недопустимы.

"Мы привыкли уже, что идем под нейтральным флагом", - заявил глава РУСАДА Ю. Ганус. Хотел бы напомнить г-ну Ганусу, что мы - народ-победитель. А потому слышать подобные рассуждения, особенно в преддверии 75-й годовщины Дня Победы, категорически недопустимо. — Геннадий Зюганов (@G_Zyuganov) November 26, 2019

Ганус же сетует на отсутствие реакции Зюганова на волну проблем отечественного спорта. "Разгосударствление нашего спорта на ваших глазах, при вашем молчаливом согласии идет пятый год, когда мы не слышим гимн и не видим флаг. Мой дед, прошедший войну и получивший ранение при поднятии флага, говорил, что флаг всегда был вдохновением даже при неравных атаках, поднимая дух и укрепляя стойкость. Каждый знаменосец был мишенью нескольких снайперов", - заявил Ганус.

"Легкая атлетика России, стратегическая, базовая федерация нашего спорта давно находится в затянувшемся кризисе. И где ваше беспокойство в связи с этим?" – задается вопросом гендиректор РУСАДА.

Накануне стало известно, что комитет по соответствию рекомендовал WADA отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года. Российские спортсмены – в случае соответствующего решения – смогут выступить на летних ОИ-2020 в Токио только под нейтральным флагом. Та, как это было и на зимней Олимпиаде-2018 в Пхенчхане.