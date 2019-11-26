Российский хоккеист Радулов признан лучшим игроком дня в НХЛ

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Российский нападающий "Далласа" Александр Радулов признан первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сообщается на сайте НХЛ.

В матче против "Лас-Вегаса" россиянин забросил две шайбы и отдал результативную передачу. Благодаря его действиям "Даллас" победил со счетом 4:2.

Второй звездой стал форвард "Сан Хосе" Тимо Мэйер, который записал на свой счет две заброшенные шайбы в матче с "Лос-Анджелесом" (4:3).

Третье звездой стал вратарь "Коламбуса" Йонас Корписало, который в игре против "Оттавы" (1:0) отразил все 25 бросков.