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Павел Буре уверен, что российский хоккей не пострадает от санкций ВАДА

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Возможные жесткие решения Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) по российскому спорту не должны коснуться хоккея, считает чемпион мира-1990 Павел Буре.

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"Не буду говорить за весь спорт, но российский хоккей не пострадает от возможных санкций ВАДА, даже если они будут. По крайней мере, я на это очень надеюсь. Пока позиция ВАДА носит лишь рекомендательный характер ", - приводит слова Буре пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).

"Наши хоккеисты проходят постоянные проверки, ни в каких манипуляциях с допингом ни игроки, ни руководители хоккея замешаны не были, поэтому, думаю, наш хоккей никто не тронет, и сборная России поедет на ОИ", - говорит Буре.

"Что касается домашних международных турниров, то, я уверен, их тоже никто не отберет. Решение о проведении ЧМ-2023 в Петербурге и МЧМ-2023 в Омске и Новосибирске уже принято ИИХФ, и даже в случае санкций ВАДА не может принять решение в одностороннем порядке об их отмене. Проведение этих турниров одобрено всеми федерациями, и никто не заинтересован в их переносе", - выразил мнение экс-форвард сборных СССР и России.

Накануне комитет по соответствию ВАДА рекомендовал отстранить РФ от международных соревнований на четыре года, запретить проведение турниров в России и исключить россиян из числа руководителей международных спортивных федераций. Исполком вынесет окончательное решение 9 декабря на заседании в Париже.

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